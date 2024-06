Biden chega à França para celebração de 80 anos do Dia D

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/06/2024 - 4:35 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira (5) à França, onde participará na quinta-feira (6) nas cerimônias de celebração dos 80 anos do Desembarque dos Aliados na Normandia e fará uma visita de Estado a Paris no sábado.

Biden participará na quinta-feira, nas praias da Normandia, das cerimônias de aniversário do Dia D, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, do rei Charles III da Inglaterra, do chanceler alemão Olaf Scholz, do presidente italiano Sergio Mattarella e do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

O presidente americano discursará nas cerimônias oficiais nas praias conhecidas como Utah e Omaha Beach, onde “73.000 corajosos americanos desembarcaram para abrir o caminho para a libertação da França e da Europa”, segundo a Casa Branca.

Além da agenda de recordação da Segunda Guerra Mundial, Biden conversará com o homólogo ucraniano sobre como prosseguir com o apoio a seu país na guerra que trava contra a Rússia. Os dois devem conversar novamente durante a reunião de cúpula do G7 que acontecerá na Itália de 13 a 15 de junho.

A cerimônia do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, para a qual a Rússia não foi convidada, servirá para os aliados comemorarem a operação crucial para a libertação da Europa da Alemanha nazista e para que expressem apoio à Ucrânia.