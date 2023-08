Biden chama a China de ‘bomba-relógio’ por problemas econômicos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/08/2023 - 23:25 Compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (10) que os crescentes problemas econômicos da China transformaram o país asiático em uma “bomba-relógio”.

“Em muitos aspectos, a China é uma bomba-relógio”, disse o democrata, que buscará a reeleição em 2024, durante um evento privado de angariação de fundos no estado de Utah, no oeste do país.

Biden destacou o alto desemprego e o envelhecimento da mão de obra no gigante asiático e afirmou que “a China enfrenta problemas”. “Quando pessoas ruins enfrentam problemas, elas fazem coisas ruins”, declarou.

O presidente norte-americano recebeu críticas intensas de Pequim em junho passado ao comparar seu homólogo, Xi Jinping, a “ditadores”, um comentário considerado “ridículo” e uma “provocação” pelo governo chinês.

Biden reiterou nesta quinta-feira que estava buscando “uma relação racional com a China”.

“Não quero prejudicar a China, mas estou observando”, disse.

Washington recentemente retomou o diálogo com a potência asiática, com uma série de visitas de altos funcionários americanos a Pequim, incluindo o chefe da diplomacia, Antony Blinken.

A meta da viagem de Blinken era deixar para trás as recentes tensões em torno de um balão chinês, descrito como uma operação de “espionagem”, que foi derrubado pelos Estados Unidos em fevereiro.

aue-led/mca/cwl/arm/cjc/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias