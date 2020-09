Biden atribui recessão nos EUA à “negligência” de Trump

Joe Biden cortejou os eleitores da classe trabalhadora no disputado estado de Michigan na quarta-feira, alertando que a “negligência” do presidente Donald Trump em lidar com a pandemia do coronavírus mergulhou os Estados Unidos em uma recessão que matou milhares de pessoas.

“Quantas famílias sentem falta de seus entes queridos em sua mesa esta noite por causa de suas falhas (do presidente)?” perguntou o candidato democrata em um evento de campanha em Warren, perto de Detroit.

Biden ressaltou que o número de mortes por covid-19 nos Estados Unidos é próximo a 190 mil.

“É mais do que lamentável. É uma negligência no cumprimento do dever. É uma pena”, sentenciou, referindo-se à gestão do magnata republicano, que buscará sua reeleição em 3 de novembro.

Esta foi a primeira incursão do ex-vice-presidente dos EUA nesse estado-chave desde que a indicação do Partido Democrata foi garantida em junho.

O duelo de eventos de campanha, incluindo aparições no mesmo dia sexta-feira em uma comemoração dos ataques de 11 de setembro na Pensilvânia, mostra a ferocidade com que ambos os candidatos lutarão por estados ainda indecisos que provavelmente determinarão quem ocupará a Casa Branca no próximo mandato.

Biden lançou fortes críticas ao presidente, dizendo que as ações de Trump deixaram a economia com dezenas de milhões de demissões em março e abril e menos da metade desses empregos recuperados.

“Esta é uma recessão criada pela negligência de Donald Trump, e por isso ele não está apto para este trabalho”, disse Biden.

Biden lidera Trump nas pesquisas pré-eleitorais, e a pandemia foi um fator na queda dos números de aprovação do presidente.

No entanto, a economia continua sendo um ponto forte para Trump, já que eleitores em todo o país e em estados-chave dizem que confiam mais nele do que em Biden para controlar as finanças dos Estados Unidos.

