Biden assina contrato com agência de talentos de Hollywood

NOVA YORK, 4 FEV (ANSA) – O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um contrato com uma agência de talentos em Los Angeles para representá-lo sobre tratativas futuras a respeito de sua vida pública.

O contrato foi firmado com a Creative Artists Agency (CAA) de Hollywood duas semanas após o democrata deixar a Casa Branca, no último 20 de janeiro.

“O presidente Biden é uma das vozes mais respeitadas e influentes da América nos assuntos nacionais e globais”, afirmou o vice-presidente da CAA, Richard Lovett, em comunicado divulgado na última segunda-feira (3), acrescentando que “o seu compromisso com o serviço público é caracterizado pela unidade, otimismo, dignidade e possibilidade.

“Estamos profundamente honrados em colaborar com ele novamente”, concluiu Lovett.

A CAA, que também representa o ex-presidente americano Barack Obama e sua esposa Michelle, já apoiou Biden entre 2017 e 2020, quando o então vice-presidente publicou o livro de memórias “Promise Me, Dad – A Year of Hope, Hardship, and Purpose” (“Prometa-me, pai – um ano de esperança, dificuldades e propósito”, em tradução livre) sobre a perda de seu filho mais velho, Beau.

A expectativa é que desta vez também haja novos projetos editoriais e conferências com o democrata. (ANSA).