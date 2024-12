Biden anuncia nova ajuda à Ucrânia às vésperas de deixar cargo

WASHINGTON, 30 DEZ (ANSA) – Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (30) um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 2,5 bilhões (R$ 15,4 bilhões).

A medida integra uma das últimas ações do governo de Joe Biden, que busca garantir o apoio a Kiev antes de encerrar o seu mandato, em 20 de janeiro.

“Estou orgulhoso de anunciar quase US$ 2,5 bilhões de assistência à segurança da Ucrânia, ao mesmo tempo que o povo ucraniano continua a defender a própria independência e liberdade das agressões russas”, declarou o democrata.

Já o presidente eleito, Donald Trump, que deverá assumir o cargo nas próximas semanas, já afirmou publicamente não concordar que a Ucrânia responda aos ataques da Rússia com mísseis fornecidos pelos EUA. No entanto, o republicano ainda não deixou claro se continuará ou não a apoiar governo de Volodymyr Zelensky.

Paralelamente, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou que desde o início do conflito, em fevereiro de 2022, quando forças russas invadiram o território ucraniano, mais de 2,4 mil crianças morreram ou ficaram feridas no país.

“Enquanto a guerra continua, as graves violações contra as crianças prosseguem. Isso não pode ser o novo normal. Os menores não devem ser alvo em nenhum confronto”, diz o perfil do Unicef no X. (ANSA).