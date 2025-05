Biden agradece apoio recebido após diagnóstico: ‘O câncer afeta a todos nós’

O ex-presidente dos EUA Joe Biden, de 82 anos, fez uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 19, em que agradeceu o apoio recebido depois de anunciar no domingo, 18, que foi diagnosticado com câncer de próstata.

O ex-presidente americano postou uma foto ao lado da esposa, Jill Biden, com a legenda: “O câncer afeta a todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes em tempos difíceis. Obrigado por nos encorajar com amor e apoio”.

Confira a publicação:

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025