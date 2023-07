Biden afirma que Otan está ‘mais unida do que nunca’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 12 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atacou nesta quarta-feira (12) em um discurso em Vilnius, na Lituânia, o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e destacou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está “mais unida do que nunca”.

Além de reforçar seu apoio aos ucranianos no conflito contra a Rússia, o mandatário norte-americano destacou que defenderá a liberdade “pelo tempo que for necessário”.

“A defesa da liberdade não é trabalho de um dia ou de um ano, é o chamado de nossa vida. Estamos preparados para a luta que temos pela frente. A nossa união não vacilará, prometo isso a vocês”, afirmou Biden em seu discurso em uma universidade em Vilnius.

Em um ataque ao chefe de Estado russo, o democrata afirmou que Putin errou ao achar que a Otan iria se separar da Ucrânia.

“Ele [Putin] fez uma aposta errada de que o apoio a Kiev terminaria. Não desistiremos de apoiar a Ucrânia, nós defenderemos a liberdade pelo tempo que for necessário. A Otan está mais forte e unida do que nunca”, comentou.

Biden ainda destacou que “não é razoável” a idade de que os EUA podem prosperar “sem uma Europa segura”.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que teve uma reunião “muito boa e poderosa” com Biden na Lituânia.

“A reunião durou pelo menos o dobro do planejado e foi tão significativa quanto precisava ser. Se o protocolo não tivesse interrompido a reunião, teríamos conversado ainda mais”, disse o ucraniano.

O presidente ucraniano disse que eles discutiram, entre outros assuntos, o apoio de longo prazo, armas, política e Otan.

