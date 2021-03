Biden acusa empresas como a Amazon de explorar sistema para evitar pagar impostos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou corporações que exploram a complexidade do sistema tributário para evitar o pagamento de impostos e citou nominalmente a Amazon. “É muito injusto que grandes empresas não paguem impostos”, disse, em discurso para apresentar detalhes do pacote de US$ 2 trilhões em investimentos na infraestrutura.

O democrata afirmou que a maior economia do planeta se tornou “desigual” e que seu objetivo é reverter isso e criar mais oportunidades. Segundo ele, o plano anunciado hoje fomentará a recuperação a partir da base e da classe média, não só para o topo. “Vamos reconstruir a classe média”, reiterou.

Biden ressaltou que trabalhará para intensificar a supervisão de pagamento de impostos. Segundo ele, quando foi eleito, o país ultrapassava turbulências, com alta no número de casos de covid-19. Agora, o líder da Casa Branca destaca que o governo está a caminho de aplicar 200 milhões de doses de vacinas em seus 100 primeiros dias. “Economistas projetam que a economia americana crescerá mais de 6% este ano”, salientou.

