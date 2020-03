Biden acumula boas notícias às vésperas da Superterça

Fortalecido pela ampla vitória na Carolina do Sul e pelas desistências de Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, que agora o apoiam: as boas notícias se acumulam para Joe Biden nas primárias democratas para as eleições presidenciais dos Estados Unidos um dia antes da super terça-feira, onde ele espera se destacar como o único capaz de impedir o avanço de Bernie Sanders.

A senadora Klobuchar estará ao lado de Biden em um comício em Dallas, Texas, um dos 14 estados que participam da “Super Terça”, assim como o ex-prefeito Pete Buttigieg, segundo a imprensa americana.

A desistência desses dois moderados reduz o pelotão na disputa pela indicação democrata para concorrer à Casa Branca para apenas cinco candidatos, abrindo espaço para Biden.

“A maioria dos americanos não quer uma promessa de revolução, eles querem resultados garantidos”, disse Biden num evento nesta segunda-feira em Houston, Texas, numa referência à “revolução política” prometida pelo senador Sanders.

Na noite desta segunda-feira, o ex-pré-candidato democrata à Casa Branca Beto O’Rourke anunciou seu apoio a Biden.

“Votarei em Joe Biden”, disse o ex-congressista do Texas em um comício em Dallas. “Com Joe Biden temos o homem” que poderá derrotar o presidente Donald Trump e “restabelecer a autoridade moral dos Estados Unidos”.

– Uma questão de dinâmica –

Mas antes de transformar as primárias num duelo entre septuagenários com posições muito variadas, o ex-vice-presidente de Barack Obama deve levar em consideração, durante o intenso dia de consultas na terça, um terceiro concorrente: Mike Bloomberg, também com idade acima dos 70.

O empresário de 78 anos de Nova York, que acumula uma das dez maiores fortunas do mundo, emprega uma tática sem precedentes: ele não apareceu nas quatro primeiras primárias realizadas em Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, com a intenção de se concentrar na “Super terça-feira”.

Bloomberg, que já investiu o valor recorde de mais de 500 milhões dólares em propaganda política, aposta alto em sua entrada na corrida pela indicação nesta terça.

Um resultado negativo marcante praticamente interromperia sua campanha antes dela ganhar corpo e deixaria Biden como o único moderado contra Sanders, o auto-proclamado “socialista democrata” cujas ideias esquerdistas perturbam uma parte da classe política democrata.

“A ‘Super Tuesday’ é uma questão de dinâmica e a dinâmica está conosco”, insistiu nesta segunda-feira em declarações à CNN Kate Bedingfield, uma das encarregadas de sua equipe de campanha.

Revanchista – “A mídia e os analistas tinham nos enterrado” -, o ex-vice-presidente também reservou uma alfinetada para Bloomberg, que no passado militou nas fileiras republicanas antes de mudar de lado: “O Partido Democrata quer um democrata (…), não um ex-republicano”.

– “Muito oportuno” –

“Os dados estão carregados contra Bernie, não há dúvida sobre isso”, disse o presidente Donald Trump na segunda-feira, que não hesita em provocar divisões no Partido Democrata e alimenta, em particular, o ressentimento dos apoiadores de Bernie Sanders, que não conseguiu ganhar a indicação contra Hillary Clinton em 2016.

Biden também espera aproveitar ao máximo da desistência de Buttigieg, que apresentou durante a campanha as mesmas ideias moderadas que ele.

O próprio Trump fez essa análise no domingo: “Pete Buttigieg está fora. Todos os seus votos da ‘Super Terça-Feira’ vão para o sonolento Joe Biden. Muito oportuno”, escreveu o presidente no Twitter.

“Os democratas estão realmente começando a tirar Bernie do jogo”, acrescentou.

Desconhecido há um ano, o “prefeito Pete”, ex-prefeito de uma cidade de Indiana, subiu progressivamente para as principais posições da corrida democrata, até conquistar a vitória no início de fevereiro na primeira votação primária em Iowa.

“Estou procurando um presidente que traga o melhor de cada um de nós e encorajo todos os que fizeram parte da minha campanha a se juntarem a mim, porque encontramos esse líder no vice-presidente, que em breve será o presidente Joe Biden”, declarou Buttigieg em Dallas ao apresentar seu apoio ao companheiro de partido.

O ex-prefeito desistiu por conta de seus resultados decepcionantes em Nevada e Carolina do Sul, que chamaram atenção por sua dificuldade em atrair eleitores negros e hispânicos, o que levou o político a afirmar que deixava a disputa em nome do objetivo para derrotar Trump em 3 de novembro.

Segundo a empresa Morning Consult, seus votos seriam distribuídos igualmente entre Sanders, Biden e Bloomberg.

Na véspera da super terça-feira, as pesquisas são amplamente favoráveis a Sanders. O senador liderou em três (Califórnia, Texas e Virgínia) dos quatro estados com o maior número de delegados para a convenção que decidirá no final de julho o nome do candidato democrata que concorrerá nas eleições presidenciais.

Somente a Carolina do Norte estava marchando a favor de Biden, que, no entanto, está melhor posicionado do que a Bloomberg.