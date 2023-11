Biden acredita que alcancará um acordo com o Hamas sobre reféns

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2023 - 16:11 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta terça-feira (14), que acredita que chegará a um acordo com o Hamas para libertar os reféns sequestrados e levados à Faixa de Gaza pelo movimento islamista palestino.

“Tenho falado diariamente com as pessoas envolvidas. Acredito que vai ocorrer, mas não quero entrar em detalhes”, disse Biden aos jornalistas na Casa Branca quando foi perguntado sobre um possível acordo.

Questionado se tinha uma mensagem para as famílias dos reféns, respondeu: “Resistam. Já vamos”.

Nove americanos e uma pessoa com residência permanente nos Estados Unidos estão entre as aproximadamente 240 pessoas sequestradas pelos combatentes do Hamas em outubro, quando cruzaram a fronteira para perpetrar o ataque mais mortal da história de Israel.

“Não posso olhá-los nos olhos e lhes dizer quanto desses reféns seguem vivos”, declarou, na segunda-feira, em entrevista coletiva, o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan.

O ataque de 7 de outubro do Hamas deixou cerca de 1.200 mortos no lado israelense, em sua maioria civis, segundo os últimos números oficiais israelenses.

O ministério da Saúde de Gaza, um território governado pelo Hamas, afirma que os bombardeios de Israel em represália causaram 11.240 mortos, também civis em sua maioria, entre eles milhares de crianças.

Na terça-feira, o Catar instou Israel e o Hamas a aceitarem sua oferta de mediação para chegar a um acordo.

Os Estados Unidos vêm pedindo reiteradamente uma pausa nos combates e o principal assessor de Biden para o Oriente Médio, Brett McGurk, viajará ao Catar, onde o Hamas tem seu gabinete político, para tratar do tema dos reféns.

