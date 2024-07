Biden abrirá convenção do Partido Democrata com foco em legado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 31 JUL (ANSA) – A abertura da Convenção Nacional do Partido Democrata em Chicago deve ser reservada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aquele que teria encerrado o evento se tivesse permanecido na disputa à Casa Branca.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (31) pela CNN, citando três fontes familiarizadas com o programa do evento.

“Segunda à noite será a noite de Joe”, confidenciou um dos entrevistados.

De acordo com os relatos, o foco da apresentação será o legado e os sucessos de Biden, com imagens destinadas a contar a história de como o país ultrapassou o período pandêmico, há quatro anos, antes do democrata passar literal e figurativamente o bastão à sua antiga “companheira de chapa”.

Na sequência, os holofotes vão brilhar sobre a vice-presidente e pré-candidata às eleições, Kamala Harris. A convenção, onde os delegados selecionarão formalmente o candidato democrata para concorrer nas eleições presidenciais de novembro de 2024, acontecerá de 19 a 22 de agosto.

No entanto, do dia 1º até 5 de agosto, Harris será a única candidata na votação virtual do Comitê Nacional Democrata, consolidando sua indicação como quase certa para disputar o pleito contra o republicano Donald Trump.

O anúncio foi feito pela comissão do partido, depois de expirado o prazo para os potenciais adversários recolherem as assinaturas necessárias e comparecerem na lista de chamada.

Até agora, Harris já garantiu verbalmente o compromisso de 3.923 delegados, bem acima do quórum preciso para se tornar a candidata do partido à Casa Branca. (ANSA).