BID e FMI ampliam parceria para fortalecer apoio a países da América Latina e Caribe

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, e a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, fecharam acordo para reforçar a parceria bilateral com o objetivo de melhor apoiar esforços de países da América Latina e do Caribe de promover crescimento sustentável e inclusivo, além de lidar com desafios estruturais das alterações climáticas.

O plano do BID e do FMI é aumentar a cooperação nas áreas de coordenação geral e de financiamento para questões climáticas.

“Ao fortalecer a parceria nessas áreas, as equipes do BID e do FMI reforçarão seu apoio à concepção de políticas econômicas e programas de reforma política (na região), assim como mobilizarão o financiamento climático de forma mais eficaz”, disseram as instituições, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.