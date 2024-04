Bicicleta supera o carro como meio de transporte em Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/04/2024 - 11:55 Para compartilhar:

A bicicleta superou o carro como meio de locomoção em Paris, em meio aos esforços da cidade para promover a mobilidade sustentável, segundo um estudo, que os coloca atrás do transporte público e da caminhada.

“Há 10 anos, quem poderia prever que em Paris a bicicleta superaria o carro? Bem, nós ultrapassamos”, disse nesta quinta-feira (11) o vereador para Mobilidade, David Belliard, na rede social X.

O estudo, realizado pelo Institut Paris Région (IPR), a pedido de instituições públicas e privadas, indica que “os parisienses usam mais bicicletas” quando se deslocam na capital “do que carros”.

Com 11,2% e 4,3% respectivamente, ambos os modos de transporte ficam atrás da caminhada, a primeira com 53,5%, e do transporte público (30%), segundo o estudo.

A bicicleta também supera o carro no deslocamento entre Paris e os subúrbios mais próximos, com 14% contra 11,8%. O estudo também aponta que 66,1% dos cidadãos usam transporte público e 5,5% decidem caminhar.

Mas fora de Paris, o carro prevalece nas viagens entre as diferentes partes da sua região, observa o relatório, que aponta para a “dependência do carro”.

As autoridades promovem um plano para 200 quilômetros de linhas de metrô conhecido como Grand París Exprés, que busca ligar os subúrbios de Paris aos transportes públicos e inverter a tendência.

O estudo, realizado entre outubro de 2022 e abril de 2023, recolheu dados de 3.337 cidadãos da região entre os 16 e os 80 anos que aceitaram, entre outros, ser acompanhados por satélite durante uma semana.

Paris, governada pela prefeita socialista Anne Hidalgo, tem como uma das suas prioridades reduzir o espaço de carros em benefício dos pedestres e das bicicletas.

Em 2021, Paris tinha mais de 1.000 quilômetros de instalações adaptadas para os ciclistas, incluindo mais de 300 quilômetros de pistas, mas o seu objetivo é ser uma cidade “100%” apta para as bicicletas até 2026.

Por ocasião dos Jogos Olímpicos, agendados para 26 de julho a 11 de agosto, as autoridades promoveram a construção de mais ciclovias para permitir o acesso de bicicleta às instalações olímpicas.

