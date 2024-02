Bicampeão mundial de surf, Filipe Toledo anuncia pausa para se recuperar

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/02/2024 - 18:11 Para compartilhar:

O surfista brasileiro Filipe Toledo, atual bicampeão mundial, anunciou uma pausa na carreira para cuidar da “saúde mental”, embora tenha garantido que participará dos Jogos Olímpicos de Paris.

“Sinto que eu preciso dar uma descansada, dar um relax, aproveitar minha família, cuidar de mim, focar nas Olimpíadas”, disse o surfista de 28 anos em um story em sua conta do Instagram publicada no domingo.

‘Filipinho’ afirmou que deixará de competir no circuito mundial deste ano, mas a World Surf League (WSL), que organiza o evento, informou que vai lhe dar um convite para a prova de 2025.

Único brasileiro a vencer dois mundiais consecutivos da WSL, feito alcançado em 2022 e 2023, Toledo fez o anúncio ao final da primeira etapa do tour mundial 2024, realizado no Havaí.

Sua participação ficou aquém do esperado e ele desistiu da repescagem, realizada no dia 31 de janeiro, devido a uma intoxicação alimentar.

A desistência e sua atuação provocaram críticas contra ele nas redes sociais. Em seguida, o pai, Ricardinho Toledo, pediu compreensão pela saúde do filho.

“No passado sempre fui honesto sobre alguns dos meus desafios, não apenas com lesões, mas também com saúde mental. Competir ao mais alto nível na última década teve um impacto negativo sobre mim e preciso de uma pausa para me recuperar para o próximo capítulo da minha carreira”, escreveu ‘Filipinho’ no domingo no Instagram.

Toledo garantiu sua vaga nos Jogos de Paris, cujas provas de surf devem ser realizadas no Taiti, no Oceano Pacífico, entre 27 de julho e 4 de agosto, por meio do ranking da WSL.

Segundo a imprensa brasileira, apesar do anúncio de sua pausa, ele participará dos ISA Games, que serão realizados entre fevereiro e março em Porto Rico, onde o Brasil poderá conquistar uma terceira vaga masculina nas Olimpíadas.

O Brasil, uma das potências mundiais nesta modalidade, vai procurar repetir o ouro conquistado por Ítalo Ferreira em Tóquio-2020, na estreia olímpica do surf.

