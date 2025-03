Bicampeão do Rio Open, Baez mantém embalo e decide título de Santiago com Djere

Bicampeão do Rio Open no domingo passado, o argentino Sebastian Baez manteve o ritmo nesta semana e garantiu vaga em mais uma final, desta vez no ATP 250 de Santiago. O tenista que levantou o troféu no Jockey Club Brasileiro, no Rio, superou neste sábado o compatriota Camilo Ugo Carabelli por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2, para alcançar sua 100ª vitória em nível ATP.

Curiosamente, Baez havia derrotado o mesmo Carabelli na semifinal no Rio de Janeiro e também em três sets. O segundo melhor argentino do ranking tentará mais um bicampeonato, já que é o atual campeão na capital chilena. Ele tentará seu oitavo título no circuito, sendo o segundo neste ano.

Atual número 31 do mundo, Baez já foi o 18º do ranking da ATP em junho do ano passado. No entanto, viveu uma fase difícil após abandonar seu jogo na segunda rodada do US Open, em agosto. Ele acumulou uma série de oito derrotas consecutivas, uma das piores sequências de sua carreira.

O último revés desta série aconteceu logo na estreia no Aberto da Austrália. Na sequência, surpreendeu ao optar por um Challenger, torneio de nível abaixo dos ATPs, para tentar se recuperar em Rosário, diante de sua torcida. Lá emplacou três vitórias seguidas e retomou a confiança, restabelecida de vez com o segundo título seguido no Rio Open.

No domingo, em sua 10ª final da carreira, Baez vai encarar o sérvio Laslo Djere, outro que já foi campeão do Rio Open, em 2019. Djere, atual 103º do mundo, evitou um novo confronto argentino na decisão ao superar Francisco Cerundolo, o número 1 do país vizinho, por 2 a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3.

Cerundolo era o cabeça de chave número 1 da competição chilena, maior favorito ao título. Ele tentava a segunda final em três torneios, uma vez que foi vice-campeão do ATP 250 de Buenos Aires ao ser batido naquela decisão pelo brasileiro João Fonseca, antes do Rio Open.