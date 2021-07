Bicampeã olímpica, Sheilla reforça time de comentaristas da Globo e do SporTV para os Jogos de Tóquio Jogadora se junta ao grupo formado pelos também medalhistas de ouro Fabi, Thaísa, Fabiana, Tande, Serginho, Carlão e Nalbert para analisar as partidas olímpicas de vôlei

Na edição dos Jogos Olímpicos que começa no dia 23, em Tóquio, um grupo de medalhistas de ouro terá a missão de analisar, nas transmissões da TV Globo e do SporTV, as partidas que acontecerão na Ariake Arena. A contagem regressiva para o evento chega aos 15 dias nesta quinta-feira, e um novo nome reforça o grupo dourado: Sheilla Castro, campeã em Pequim 2008 e Londres 2012.

Sheilla se junta a suas companheiras na dupla conquista olímpica Fabi Alvim, Thaísa e Fabiana Claudino, além de Serginho (ouro em Atenas 2004 e Rio 2016 e prata em Pequim 2008 e Londres 2012), Nalbert (ouro em Atenas 2004), Carlão (ouro em Barcelona 1992) e Tande (ouro em Barcelona 1992).

A escalação de craques marca presença nas mais de 200 horas de cobertura olímpica da TV Globo e nos quatro canais do SporTV dedicados ao evento.

– Quatro bicampeãs olímpicas nos comentários! Será muito legal ter tanta gente boa analisando as as partidas. Estou com aquele frio na barriga e estudando muito. As meninas da seleção são minhas amigas, eram minhas companheiras até bem pouco tempo atrás, e é claro que quero vê-las no pódio – diz Sheilla.

Nesta quinta-feira, dia 8, o ‘Jornal Nacional’ celebra a marca de 15 dias para os Jogos com mais um episódio da série de reportagens olímpicas. Nas praias cariocas, o repórter Kiko Menezes conversa com os medalhistas olímpicos Bruno Rezende e Jackie Silva sobre a ligação do vôlei com o Rio de Janeiro.

