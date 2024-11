Biblioteca Nacional participa de conferência no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 12:50 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 13 NOV (ANSA) – O presidente da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Marco Lucchesi, participará remotamente da Conferência Bibliotecas em Diálogo, promovida pela Biblioteca Apostólica Romana, no Vaticano, entre os dias 14 e 16 de novembro.

Por ocasião do evento, o poeta e romancista ítalo-brasileiro, que não poderá estar presente devido a um problema ocular, enviou um presente acompanhado de uma carta para o papa Francisco.

“A Biblioteca Nacional do Brasil constrói pontes em vez de muros; diálogos, não monólogos”, e “oferece horizontes de cuidado e emancipação”, diz um trecho do documento.

O encontro reunirá representantes das maiores bibliotecas do mundo e tem como objetivo chegar a um documento comum sobre o papel destas instituições no futuro.

Em março deste ano, a Biblioteca Nacional assinou um memorando de entendimento com a Biblioteca do Vaticano – uma das instituições culturais mais antigas do mundo – para cooperação recíproca. (ANSA).