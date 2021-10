Bibi projeta duelo contra o Bangu e fala sobre sua estreia pelo Vasco: ‘Foi um momento único e especial’ Goleira, de 17 anos, comentou sobre o momento marcante da carreira ao estrear pelo Cruz-Maltino. Meninas seguem na liderança com 12 pontos, 33 gols feitos e nenhum sofrido

Com um início fulminante, a equipe de futebol feminino do Vasco segue na liderança da Taça Guanabara após quatro rodadas. Nesta quarta, as Meninas da Colina volta a campo, às 10h, contra o Bangu, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). O último triunfo, sobre a Portuguesa, marcou a estreia da goleira Bibi, de 17 anos, que falou sobre esse momento marcante.

– Com certeza foi um momento único e especial pra mim. Poder estar vestindo a camisa do Vasco é uma sensação incrível, ainda mais estreando com uma grande vitória, que foi super importante pra nossa equipe – disse.

Contra o Bangu, as meninas buscam mais uma vitória para seguirem na liderança. Até o momento, elas marcaram 33 gols e não sofreram nenhum, com uma campanha irretocável. O adversário, desta quarta, está colado na parte de cima da tabela com oito pontos. Bibi falou um pouco sobre o duelo e os treinamentos.

– Agora temos mais uma batalha para conquistar. Seguimos nesse começo de semana trabalhando firme pra chegar no jogo, saber o que fazer e se Deus permitir, sair com a vitória – projetou.

