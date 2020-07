Bibi Perigosa quer impedir reprise de “A Força do Querer”

A mulher que inspirou a protagonista Bibi Perigosa de “A Força do Querer”, quer impedir a reprise da novela na Rede Globo. Fabiana Escobar afirma que não recebeu o dinheiro que a emissora havia prometido que ela receberia após a primeira exibição da novela. A briga é velha, e Fabiana já tinha entrado na Justiça em 2018 pedindo R$ 500 mil à emissora.

Na última semana, Bibi entrou com uma ação junto a 43ª Vara Civil do Rio de Janeiro, pedindo que a reprise fosse impedida. “Descumprimento contratual (…) por entender que a efetiva reprise afeta sensivelmente os interesse comerciais e autorais já vilipendiados pela emissora ré em relação a demandante”, dizem os advogados de Fabiana no pedido, segundo o Notícias da TV.

Em entrevista ao site Fala Roça, Fabiana disse: “Eu passei 2017 à míngua, na hora que eu deveria estar bem amparada. Eu quero cada moeda, cada centavo que for do meu direito. Não adianta me dar parte, dar pedacinho, ficar pagando aos poucos. Eu quero tudo que é de meu direito.”

