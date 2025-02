Bianca Censori pede ajuda a Deus após ‘surto’ de Kanye West nas redes sociais

Um suposto tweet de Bianca Censori no X, antigo Twitter, pedindo oração por Kanye West em meio as chocantes declarações do rapper, que afirmou ser racista e “amar Hitler”, viralizou no último domingo, 9. Apesar do alvoroço, um representante da modelo disse ao site “The Hollywood Reporter” que a publicação é falsa.

Na postagem, supostamente pertencente à companheira de Ye, além do pedido de oração, também foi feito um apelo por Israel

“Senhor, eu elevo meu marido a Ti com amor e preocupação. Acalma seu coração, guia suas palavras e encha-o de sabedoria e gentileza. Proteja-o de problemas e leve-o à compreensão e respeito por todas as pessoas”, começou.

“Apesar de nossas diferenças, eu o amo incondicionalmente. Fortaleça nosso vínculo e me ajude a ser uma fonte de paciência e encorajamento. Confio em Sua graça para trabalhar em seu coração. Deus abençoe Israel e todo o bom povo judeu. Amém”, concluiu.

O representante de Bianca afirmou que o post é falso e que entrou em contato com X para que a conta fosse “desverificada e/ou banida”.

“Surto” do rapper

Na última sexta-feira, 7, Kanye West chocou os seguidores ao fazer uma série de comentários problemáticos. “Eu sou nazista”, “Eu amo Hitler, e daí, vadias?” e “escravidão é uma escolha” foram algumas das “declarações”. Após o ocorrido, o rapper desativou seu perfil na rede social.

Em meio a polêmica, a internet se dividiu entre os fãs incrédulos do artista e internautas que disseram “não entender a surpresa” com as falas contraditórias.

Como assim tá todo mundo chocado com as atitudes do kanye west??? Até as música do cara são tão preconceituosas como ele como assim ses tão chocados, esse marmanjo aí nunca prestou, só serve pra fazer fama em cima de polêmica só isso KKKKKKKKKKKK — Sosy 🧙 (@Mellinda_0) February 7, 2025