Bianca Bin é afastada de remake de ‘Dona Beja’ após confusão nos bastidores

Longe das telinhas, Bianca Bin foi afastada de seu primeiro papel de destaque em uma novela desde 2017. Gravando “Dona Beja”, da HBO Max, a atriz teria tido alguns desentendimentos com a produção, segundo o jornal “O Globo”.

De acordo com o jornal, a insatisfação com as condições de trabalho é geral entre os artistas. Eles já teriam reclamado de alterações imprevistas nas cenas e gravações realizadas sem a possibilidade de repetição. Apesar disso, Bianca já teria gravado a maior parte de suas cenas como a antagonista de Grazi Massafera, que interpreta Dona Beja.

Em comunicado ao “O Globo”, a assessoria da HBO Max afirmou: “A atriz Bianca Bin permanece no elenco da novela ‘Dona Beja’. Ela não está gravando esta semana, mas em breve retomará as gravações”.

O remake da novela de 1986 da TV Manchete terá 40 episódios e está previsto para estrear em 2024.

