Bianca Biancardi tem Instagram hackeado e leva ‘unfollow’ de Bruna Biancardi

Bianca Biancardi teve sua conta do Instagram hackeada nesta segunda-feira, 10. Por meio dos stories da rede social, o perfil da nutricionista divulgou investimentos falsos e deixou de seguir a irmã, Bruna Biancardi.

Nos posts realizados pelos hackers, a conta de Bianca compartilhou os resultados de um golpe disfarçado de “investimento com retorno imediato” via PIX, no qual as vítimas são direcionadas ao perfil de uma suposta investidora, realizam um pagamento a fim de receber uma quantia maior de volta e acabam perdendo o dinheiro.

Nos stories publicados, o perfil alega ter investido R$ 2,6 mil e ter recebido R$ 6,1 mil de volta. Vale ressaltar, no entanto, que essa é uma estratégia de estelionato e não gera lucro às vítimas.

Além da tentativa de golpe, outra situação que chamou a atenção de internautas foi o fato de o perfil de Bianca ter deixado de seguir Bruna Biancardi, que retribuiu o gesto.

A cunhada de Neymar havia ganhado um aumento significativo em seu número de seguidores recentemente. Após detonar o jogador, em carta aberta, por ter traído sua irmã, ela foi de cerca de 4 mil para 446 mil seguidores na rede social.

