Bianca Andreescu desiste de defender título do US Open

A tenista canadense Bianca Andreescu, de 20 anos, anunciou nesta quinta-feira que não vai viajar a Nova York para defender seu título de campeã do Aberto dos Estados Unidos a partir de 31 de agosto.

“Depois de muitas conversas com as pessoas mais próximas a mim, tomei a difícil decisão de não voltar a Nova York este ano”, disse Andreescu em uma mensagem aos fãs no Instagram. “Desafios imprevistos, incluindo a pandemia de COVID-19, comprometeram minha capacidade de me preparar e competir no grau necessário para jogar em meu nível mais alto”.

Com a ausência de Andreescu e da já anunciada desistência do espanhol Rafael Nadal, o US Open ficará órfão de seus dois vencedores nas categorias individuais de 2019.

Mais cedo, a francesa Fiona Ferro, vencedora na semana passada do torneio de Palermo, também anunciou sua desistência.

Os organizadores do US Open, que será disputado de 31 de agosto a 13 de setembro com portões fechados em Nova York, informaram que Ferro (44ª do ranking mundial) será substituída na chave principal pela americana Caroline Dolehide (134ª).

Não foram informados os motivos da renúncia de Ferro, que em Palermo conquistou seu segundo título WTA aos 23 anos.

Outras tenistas como a australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina (5ª), a holandesa Kiki Bertens (7ª) e a russa Svetlana Kuznetsova (32ª), vencedora do Open de 2004, desistiram de jogar este ano em Nova York devido aos riscos causados pela pandemia.

