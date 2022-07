Bianca Andrade sensualiza ‘tampando’ os seios: ‘Conversar mais sobre mamilos femininos’

Bianca Andrade, afrontosa como só ela sabe ser, apareceu nas redes sociais, nesta quinta-feira (28) com um traje de gala pra lá de sensual.







A empresária posou com um smoking estilizado. A calça do conjunto tinha uma transparência que deixava a coxa de fora. Para combinar, uma bota over the knee preta. O blazer era curto e não fechava na frente, deixando por conta da influenciadora a tarefa de proteger os seios, o que ela fez com as mãos. A cartola foi a cereja do bolo da combinação.

Contudo, a parte que bugou os seguidores é que era tudo uma estampa. Os seios e a barriga não estavam de fora. Mesmo assim, a foto foi censurada pelo Instagram.

O look foi usado na premiação MTV Miaw 2022, evento em que ela e Gkay finalmente se beijaram.

“Esqueci que a sociedade precisa conversar mais sobre mamilos femininos”, ironizou. Os seguidores amaram a ousadia. “MUSA”, disse uma fã. “Você sempre nos surpreende”, comentou outra. “Que look icônico”, elogiou mais uma.