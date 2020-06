Bianca Andrade se inspirou em Hebe para lançar seu programa de entrevistas

A ex-BBB Bianca Andrade contou que uma das suas inspirações para a produção e lançamento do seu novo programa de entrevistas, o “Boca a Boca”, veio da apresentadora Hebe Camargo.

“Me apaixonei pela história. Por ver que ela estava à frente do seu tempo e pela importância do que fazia em seu programa. Aí me deu vontade de entrar mesmo nesse universo”, disse Bianca em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo.

O programa estreiou na última terça-feira (23) e teve a participação de Pabllo Vittar. “Está todo mundo animado junto comigo”, contou Bianca sobre as respostas dos fãs.

Ela ainda apontou que cogita ser mãe solo, sem a necessidade de ter um relacionamento com um homem ou uma mulher.

“Tenho um espírito de liberdade, de independência. Ao mesmo tempo, quero muito ser mãe. Acho tão lindo ver como a minha mãe lida com as filhas. Família é quem está do seu lado. E meus amigos já são minha família. Seria uma criança felizona com os tios,” contou.

