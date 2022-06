Bianca Andrade revela que fez tratamento em razão do consumo de álcool: ‘Minha mãe pediu’

Bianca Andrade ficou bastante conhecida depois de sua participação no BBB20. O que pouca gente sabe, contudo, é que a empresária passou por uma terapia para entender a sua relação com o álcool depois do reality. Essa revelação foi feita no PocCast desta segunda-feira (20), apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez.

“Eu nunca tinha me visto bêbada do jeito que eu ficava na época. Eu não sabia”, revelou. “Quando eu saí eu tive que fazer tratamento na terapeuta, primeira coisa que a minha mãe pediu, quando eu saí, ela falou: ‘Filha, por favor, vai se cuidar. Vamos na terapia, vamos entender’”, completou.





Hoje em dia, Bianca diz ter uma relação mais saudável com bebida alcoólica e que evita os destilados.