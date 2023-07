Bianca Andrade revela diagnóstico de TDAH e desabafa sobre rotina: ‘Me atrapalha bastante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 17:56 Compartilhe

A influenciadora Bianca Andrade, 28 anos, conhecida como Boca Rosa, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para revelar aos seguidores ter recebido o diagnóstico de TDAH – transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

Através dos Stories de seu Instagram, a empresária falou sobre sua rotina.

“Fatos sobre mim: eu gosto muito de disciplina! Dormir cedo, acordar antes de todo mundo, ter meu tempo pra ler, estudar, ter tempo de qualidade com meu filho, treinar todo dia, comer saudável, trabalhar com inteligência e estratégia”, declarou ela em texto ao publicar uma imagem da varanda de sua mansão de luxo recém-adquirida.

“Nem sempre consigo dar conta de tudo, até porque, o TDAH me atrapalha bastante, mas eu gosto muito de dar vários checks no meu dia, me faz um bem danado”, explicou.

De acordo com o Ministério da Saúde, “TDAH é considerado uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por uma tríade de sintomas envolvendo desatenção, hiperatividade e impulsividade em um nível exacerbado e disfuncional para a idade. Os sintomas começam na infância, podendo persistir ao longo de toda a vida”.

