Edição Da Semana

O Big Brother Brasil 2023 começa nesta segunda-feira e a influenciadora Bianca Andrade, ex-esposa de Fred, do canal Desimpedidos, mostrou estar ansiosa para a participação do novo brother. Em postagem nas redes sociais, Boca Rosa mostrou o press kit fornecido pelo youtuber e lembrou uma conversa com ele antes do confinamento.

– Preciso mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, acho que nos próximos meses vai virar um quadro no meu Instagram que se chama ‘orgulho da Boca Rosa’ – iniciou a empresária.

Ao abrir a caixa, a influenciadora teve a grata surpresa de se deparar com um grande número de material personalizado para a torcida de Fred. O kit inclui roupas e roupão de banho, clássico acessório do programa para ela e para o filho. Antes da separação, o casamento das duas personalidades gerou Chris, de 1 ano.

– Olha isso daqui. Ah, é um presente qualquer? Não. É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim ‘olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito’. E já começou. Olha isso aqui, gente. Um press kit. Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino? – finalizou.

Boca Rosa compartilha press kit de Fred para o Big Brother Brasil (Foto: Reprodução/Instagram)

Boca Rosa relatou que antes de entrar no programa, o ex-marido prometeu que daria muito orgulho a família. Parece que o plano de Fred começou com o pé direito ao surpreender a influenciadora com um belo press kit. Bianca participou do Big Brother Brasil em 2020, edição considera por muitos fãs do programa como a maior de todos os tempos.





Já confinado, o apresentador do canal Desimpedidos se prepara para entrar na casa mais vigiada do país. O início do programa ocorre nesta segunda-feira, às 22h25, onde todos os participantes iram se conhecer ao vivo em rede nacional.

