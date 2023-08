Bianca Andrade procura gata perdida e oferece ‘boa recompensa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 5:31 Compartilhe

Bianca Andrade usou o Instagram para pedir ajuda aos seguidores neste domingo, 13. A influenciadora comunicou o desaparecimento de sua gata, Lua, e ofereceu uma recompensa a quem achá-la.

“A LUA DESAPARECEU! Por favor, COMPARTILHE esse post para o máximo de pessoas possível!”, começou ela, na legenda da publicação.

“Meu coração está destruído porque a Lua é a minha grande companheira de vida, minha gata amada e eu nem acredito que ela não está aqui do meu lado agora, mas eu tenho fé e sei que vou encontrá-la! Ela é uma gata caseira e provavelmente está perdida por aqui pela Granja Viana sem saber como voltar para casa”, continuou Bianca, que mora em uma mansão no bairro em Cotia, na Zona Oeste de São Paulo.

“Por favor, espalhem esse cartaz até que chegue na pessoa que está com ela! Ofereço uma BOA RECOMPENSA para quem achá-la. Orem por ela, eu só peço que ela esteja segura e bem. Filha, aguenta só mais pouco porque a mamãe pode revirar esse mundo, mas vai te achar!”, finalizou.

No post, Bianca ainda divulgou o número para o qual devem ser enviadas as informações sobre o paradeiro da gatinha, além de fotos do animal.

Confira:

