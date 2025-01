Bianca Andrade mostra Fred Bruno com sua mãe e web especula reconciliação

Bianca Andrade, de 30 anos, empolgou os seguidores na última quinta-feira, 2, ao levantar a possibilidade de uma suposta reconciliação com o ex-marido, Fred Bruno, de 35 anos.

Isso porque a influenciadora digital publicou em seu perfil no Instagram uma foto do apresentador da Globo ao lado da sua mãe, Mônica Andrade, durante as comemorações de fim de ano. Boca Rosa e Fred passaram o Natal e o Réveillon juntos, na companhia do filho do ex-casal, Cris, de 3 anos de idade.

“Quando entende que viveu o melhor ano novo da sua vida!”, legendou o álbum de fotos que contava com o tal clique de Fred.

Não demorou muito para que a ex-BBB recebesse uma enxurrada de comentários dos fãs, que se mostraram animados e criaram teorias de uma possível volta dos dois.

“É errado shippar você e o Fred?”, questionou um internauta. “Fredão com a sogrona! Não tem como não shippar”, escreveu. “Já posso fanficar os pais do Gudugo como casal de novo”, se empolgou um terceiro. “Será que a penúltima foto será da mãe dela emocionada com o retorno deles? Sonho”, completou mais um.

Bianca e Fred se separaram em 2022. O fim foi anunciado pelas redes sociais, por meio de um comunicado oficial que dizia não ter existido traição.

“O término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente”, explicaram.