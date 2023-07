Bianca Andrade impressiona com automatização em mansão de R$ 18 milhões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 1:57 Compartilhe

Bianca Andrade impressionou seguidores, nesta segunda-feira, 3, ao mostrar a tecnologia de sua mansão em São Paulo (SP).

Com a ajuda da Alexa, assistente digital da Amazon, a empresária e influenciadora ajustou uma automatização para sua hora do banho.

“Sobre privacidade na hora do banho: eu falo ‘Alexa, hora do banho’, aí desce a persiana e ainda liga um sonzinho para animar”, escreveu ela, no story publicado. No vídeo, é possível ver uma janela ampla com vista para uma paisagem arbórea.

Essa é mais um dos recursos impressionantes da nova casa da influenciadora conhecida como Boca Rosa. Recentemente, ela anunciou a compra da mansão que fica na Granja Viana, zona oeste da capital paulista.

Avaliado em R$ 18 milhões, o imóvel conta com haras, heliponto, sala de cinema e imensos aquários. Ele também ganhou um tour de duas partes no canal do YouTube de Bianca e já hospedou uma festa junina repleta de celebridades e personalidades influentes.

