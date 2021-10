Bianca Andrade faz festa de open house, seu aniversário e mesversário de Cris

Bianca Andrade abriu sua nova casa para fazer a celebração open house para amigos e, de quebra, comemorar seu aniversário e o mesversário do filho, Cris.

A empresária, influencer e ex-sister do BBB20 se mudou de casa recentemente com o marido, o youtuber e jogador Fred, e o filho, e aproveitou para celebrar seu aniversário de 27 anos e os 3 meses de Cris, ambos celebrados no último dia 15.

