Bianca Andrade fala sobre planos para engravidar do novo namorado

A influenciadora Bianca Andrade abriu o jogo sobre possíveis planos para ter um segundo filho com seu atual namorado, o modelo italiano Lucca Daffrè.

Em entrevista ao “PodPah” na quinta-feira, 22, Bianca explicou: “Pretendo [ter mais filhos], mas um pouco mais para frente. Tenho coisas grandes para acontecer no trabalho neste momento”.

Ela já é mãe de Cris, de 3 anos, de seu antigo relacionamento com Fred Bruno.

Além disso, Bianca revelou alguns dos desafios da maternidade durante a entrevista: “Mãe tem muita culpa e medo. Temos que deixar eles descobrirem que são capazes. Com 3 anos ele já é uma pessoa. Eu pergunto e ele responde. Assim foi no aniversário dele, ele que escolheu tudo, até o meu figurino e o dele. Comigo ele fica mais manhoso do que com o pai, mas nós temos papo reto”, contou.