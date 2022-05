Bianca Andrade explica tema de festa de 10 meses do filho: ‘Escolha do pai’

Bianca Andrade mostrou para os seus seguidores a festinha de 10 meses do filho, Cris. A empresária contou que o tema da festa foi escolhido pelo pai do menino, o youtuber Fred. Eles anunciaram o fim do relacionamento em abril e realizaram ensaios com o menino separadamente.





“Mamãe chegou morrendo de saudade e já comemorando os 10 meses desse nenê do jeitinho que a gente gosta!! O tema desse mês foi ideia do pai, claro, LACRIS!”, postou Bianca, mostrando a decoração inspirada nos jogos de basquete da NBA.

Enquanto a influenciadora posou com o filho na festa com mesa de bolo e doces, Fred fez um ensaio em uma quadra de basquete. “Chorei quando te vi todo feliz no vestiário, chorei quando recebi a foto e agora to chorando de novo postando. É inexplicável a nossa conexão e como é mágico viver esses momentos com você.Sempre falo que são ‘momentos que sonhei a vida toda’, mas na verdade você superou e eles são infinitamente melhores do que nos meus sonhos. Serei teu parceiro a vida toda. Te amo, nenê”, postou Fred.

O youtuber confirmou o que havia sido dito por Bianca e disse que o tema da comemoração foi uma ideia dele. “10 meses do baby e o tema foi: Los Angeles LaCris! Uma das grandes paixões do papai que, pelo jeito, está virando paixão do pequeno também, que se diverte demais na quadra e com a bola.”

