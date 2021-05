Bianca Andrade encanta ao exibir barrigão de 6 meses

Bianca Andrade encantou os seguidores ao postar uma nova foto em suas redes sociais. No registro, publicado em seu Instagram na última segunda-feira (17), a empresária e ex-BBB exibiu o barrigão. Grávida de seis meses, a empresária está à espera de Cris, seu primeiro filho.

“Tão feliz em ser sua mamãe, meu baby Cris”, escreveu a musa, que ostentou um sorrisão na foto. O bebê é fruto de seu relacionamento com Fred, do canal Desimpedidos, com quem assumiu um romance no ano passado, logo depois da sua saída do BBB20.

Na seção de comentários, não faltaram elogios à mamãe. “Você está reluzente”, observou a ex-colega de confinamento, Marcela Mc Gowan. “Que coisa mais linda”, “Maravilhosa”, “Você está radiante”, comentaram outros internautas.

Instagram will load in the frontend.

Veja também