Bianca Andrade e José Loreto curtem festa juntos e web aponta affair

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 15:04 Compartilhe

Tem casal novo pintando na área? Ao que tudo indica, Bianca Andrade, a Boca Rosa, e José Loreto podem estar vivendo um affair.

De acordo com os perfis no Instagram Sub Celebrities e Lets Gossip, os dois teriam sido vistos, no último final de semana, curtindo a mesma festa em São Paulo ao lado de vários amigos.

“Acontece que descobrimos que o clima entre os dois era mais do que apenas dois amigos aproveitando um rolê. Segundo fontes, os dois estavam de casal pra lá e pra cá”, diz a fofoca nos perfis publicada nesta segunda-feira (26).

O ator está solteiro desde o fim de seu relacionamento com Rafa Kalimann, em janeiro deste ano, após seis meses de namoro.

A empresária e influenciadora digital também não assumiu nenhum compromisso desde o término e com Fred Desimpedidos, em abril de 2022, com quem tem um filho, o pequeno Cris, que está prestes a completar dois aninhos.

Confira a publicação no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias