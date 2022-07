Bianca Andrade e Gkay se beijam no palco do MTV Miaw 2022; vídeo

Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Gessica Kayane, a Gkay, surpreenderam o público com um beijão no palco do prêmio MTV Miaw 2022, na noite desta terça-feira (26), em São Paulo.







Com as duas no palco, Gkay pergunta para Boca Rosa: “Quem que falou que eu não beijo ninguém em público, Bianca?”. E a influencer e empresária provoca: “Ah é? Então me beija”.

Assista o momento abaixo.

Em entrevista ao “Poccast”, Bianca já havia demonstrado interesse em beijar Gkay, mas afirmou que a influencer não correspondeu ao seu desejo.

O evento premiou 35 categorias por meio de votação popular e escolheu os maiores destaques do ano na cultura pop, e foi apresentado por Camila Queiroz e Xamã.