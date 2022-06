Bianca Andrade é acusada de usar o filho para manter engajamento

Bianca Andrade viu o nome repercutir nas redes sociais na última quinta-feira (2) após ela compartilhar algumas de suas estratégias de marketing para ganhar engajamento de seu perfil. Acontece que alguns internautas reclamaram do fato dela incluir o nome do filho, Cris, como uma das táticas para manter seu nome em alta.

Na lista da influencer, ela acrescentou: “Mostrar algo fofo do neném de no máximo três stories”. Assim que o post viralizou, inúmeros anônimos e alguns seguidores da ex-sister correram para as redes sociais para detonarem sua postura.





“É muito louco o que se tornou o Instagram”, comentou uma. “Só confirma a minha tese de que todas (ou quase todas) as ‘influencers’ tiveram filhos recentemente pelo engajamento”, declarou outra. “Não sei como tem gente que consegue seguir essas meninas, puro suco da superficialidade”, reclamou uma terceira.

Mais tarde, Bianca Andrade fez uma sequência de desabafos explicando sua postagem.”Vocês amam ver meu filho, por isso colocamos ali no planejamento. E sim, eu limito os stories do meu filho, me preocupo em não fazer uma super exposição do Cris, porque eu sou mãe, gravo ele o tempo inteiro, mas quero preservar um pouco, ele é um bebê. Não me importo de postar o Cris, mas ainda estou me entendendo como mãe e quais são os meus limites”, afirmou.