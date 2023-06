Bianca Andrade desmente boatos de affair e participação em reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 2:53 Compartilhe

A última segunda-feira (26) foi agitada para Bianca Andrade, que viu seu nome envolvido em diversos rumores. Durante a tarde, a influenciadora usou seu Twitter para comentá-los (e negá-los).

“Galera, vamos começar a semana organizando as informações. 1 – Não tô no ‘No Limite’ (chocada que a voz da menina parece a minha mesmo)”, começou ela, na publicação. Isso porque, na última sexta-feira (23), um teaser do reality de sobrevivência na selva da TV Globo foi lançado nas redes sociais da emissora, e muitos internautas apontaram que a voz de uma das participantes é parecida com a de Bianca. (Confira aqui).

E ela continuou, pontuando: “2 – E eu tô solteiraaaaaaa, não tenho ‘affair’ nenhum, pelo amor de Deus.”

Dessa vez, a empresária refere-se aos boatos que circularam na web, durante o dia, de que ela estaria envolvida com o ator José Loreto.

De acordo com os perfis no Instagram “Sub Celebrities” e “Lets Gossip”, os dois teriam sido vistos, no último final de semana, curtindo a mesma festa em São Paulo ao lado de vários amigos.

“Acontece que descobrimos que o clima entre os dois era mais do que apenas dois amigos aproveitando um rolê. Segundo fontes, os dois estavam de casal pra lá e pra cá”, dizia a fofoca nos perfis.

Bianca está solteira desde seu término com Fred Bruno, em abril de 2022.

