Bianca Andrade conta que está com amigdalites frequentes: ‘39º de febre’

A semana de Bianca Andrade está puxada. Depois de vários lançamentos publicitários e a participação no MTV Miau, a empresária contou que tem sofrido com amigdalite. O desabafo foi feito nesta sexta-feira (30).







“Oi, gente, hoje é ‘sextou’, mas a realidade é que eu estou há 3 dias com amigdalite, tomando chá e hoje que a minha voz melhorou”, começou. “Segunda-feira já estava todo mundo morto lá no escritório. Aí eu falei: ‘Gente, isso porque é segunda-feira, a gente não vai aguentar. Depois da gravação do Miau, no dia seguinte, eu pelei em febre, 39 de febre”, disse.

A influenciadora contou que chegou a fazer o teste de Covid, que deu negativo. “Quando eu olhei minha garganta, fechada, tive que tomar injeção, para conseguir amenizar a minha garganta, porque eu não estava conseguindo viver”, contou ela. Agora, Bianca e o médico estão analisando a possibilidade de retirar a amígdala, já que ela adoece por causa dela frequentemente.