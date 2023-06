Bianca Andrade compartilha história hilária de sua primeira vez no motel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 4:35 Compartilhe

Bianca Andrade não mede esforços quando o assunto é divertir seus seguidores. Na última terça-feira (27), a influenciadora deixou a vergonha de lado e compartilhou uma história hilária de sua primeira vez no motel com um ex-namorado.

“Essa história aconteceu no meu primeiro namoro […] E na época a gente não tinha muita grana, então a gente juntou para viver esse momento. Imagina a ansiedade!”, começou ela, em vídeo publicado no TikTok.

“Aí chegou o grande dia, a gente pegou um quarto do melhor que tinha. […] Chegamos lá, eu olhei o colchão d’água e falei: ‘Meu Deus, um colchão d’água. Vou pular.’ Pulei e bati a canela. Meu olho lacrimejou na hora”, continuou. Apesar disso, ela contou que ignorou a dor e continuou explorando o ambiente.

“Aí, quando eu olho para o lado, o que eu encontro? A piscina […] Eu saí correndo igual um tiro para a piscina. Para a história piorar, o que tinha? Uma porta de vidro, não avistada por mim até então. E sim, eu dei de cara no vidro com tudo. Meu nariz começou a jorrar sangue, aquele negócio quente, o ‘boy’ olhando para a minha cara, a gente não tinha feito nada ainda mas eu já tinha conseguido estragar tudo”, narrou, aos risos.

“Eu olhei para o chão, sangue, sangue, sangue, ele veio com uma latinha de refrigerante na mão e falou: ‘Pelo amor de Deus, bota essa latinha no nariz.’ E eu falei: ‘Meu nariz quebrou, socorro’, e liguei para a minha mãe. Aí você acha que a minha mãe sabia que eu estava no motel? Não, porque eu não tinha contado para ela, porque eu estava com vergonha. Mas eu tive que contar na hora, e aí ela foi me salvar.”

Apesar do acidente, Bianca explicou que não foi para o hospital, mas ficou com hematomas no rosto por uma semana.

“Para piorar, as pessoas perguntavam, ‘nossa, por que você está com esse olho roxo?’, e eu falava, ‘eu olhei um vestido na vitrine do shopping, eu não vi que era uma vitrine, saí correndo para ver o vestido e dei de cara.’ Ninguém acreditava nessa história!”, finalizou. Confira o vídeo completo aqui.

Solteira após separar-se de Fred Bruno, com quem tem um filho, em abril de 2022, a empresária falou, recentemente, sobre um possível affair com José Loreto. Em uma publicação no Twitter, ela também manifestou-se acerca de rumores de que participaria do “No Limite”, da TV Globo.

“Galera, vamos começar a semana organizando as informações. 1 – Não tô no ‘No Limite’ (chocada que a voz da menina parece a minha mesmo). 2 – E eu tô solteiraaaaaaa, não tenho ‘affair’ nenhum, pelo amor de Deus.” Veja aqui.

