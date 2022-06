Bianca Andrade come ‘minhocas’ em desafio de ‘No Limite’: ‘Doce’

Convidada especial do programa pós-episódio do reality “No Limite”, da Globo, Bianca Andrade participou de um dos desafios mais aguardados de toda temporada do programa e comeu minhocas. No reality, os competidores precisam comer iguarias inusitadas como olhos de cabra e baratas.

“É doce, né?”, riu Bianca ao experimentar uma minhoca, visivelmente fake. “Viu, gente? Tratamos aqui os nossos convidados super bem”, riu Ana Clara, apresentadora do “Eliminação”.





O engenheiro Rodrigo foi o 13º eliminado no reality , após a famosa prova da comida do programa, que nesta edição teve larva de laranja, língua e cérebro de bode, minhoca, ovo de 100 dias e tripas de galinha.