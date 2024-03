Bianca Andrade assume namoro com modelo italiano durante intercâmbio: ‘Do jeitinho que desejei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/03/2024 - 16:10 Para compartilhar:

A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 29 anos, surpreendeu os fãs nas redes sociais ao assumir um novo romance. No último domingo, 3, ela compartilhou pela primeira vez imagens do casal e revelou o relacionamento com o modelo italiano Luca Daffrè, 29.

A Boca Rosa, como é conhecida, está em intercâmbio em Londres, na Inglaterra, desde janeiro para uma curta temporada. Em seu perfil no Instagram, ela fez declarações de amor e confessou estar apaixonadíssima pelo gato.

“Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei”, escreveu ela em postas nos Stories.

Luca é um modelo fitness de Trento, na Itália, e participou da 16ª temporada do reality L’isola dei famosi (A Ilha dos Famosos).

“Eu sei que ele é a coisa mais linda do mundo (até porque eu também sou), mas isso é pequeno perto da energia boa que a gente tem junto. Ele me levou para conhecer o restaurante de um amigo e parecia cena de filme”, disse.

Os fãs não viam Bianca assumir um romance desde o fim de seu relacionamento com o ex-BBB Fred Bruno, em abril de 2022, pai de seu filho Cris, de dois anos.

