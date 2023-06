Bianca Andrade apresenta escritório de sua nova casa: ‘Mesinha do sucesso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 21:20 Compartilhe

A empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilhou com seus seguidores mais um pedacinho da sua nova vida na luxuosa mansão que adquiriu recentemente.

Nesta quinta-feira (22), ela usou a sua conta no Instagram para apresentar o escritório que mantém em casa.

Estilosa como sempre, a influenciadora posou no seu espaço de trabalho no seu imóvel, que ficou conhecido como a “casa do tubarão”.

Para dividir esse momento, ela usou um cropped preto mostrando sua barriga sarada. E para fechar o look all-black, ela usou jaqueta e calça.

“Look digno da mesinha do sucesso”, escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores foram só elogios à ex-BBB.

“Muito maravilhosa”, declarou uma fã. “Você me inspira a querer ser melhor todo dia”, confessou outra seguidora. “O barulho da água do seu aquário deve te relaxar super, né?”, quis saber mais uma usuária da plataforma.

Confira a publicação de Bianca Andrade no Instagram:

