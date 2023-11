Bianca Andrade agradece mensagens de carinho após sofrer acidente de carro: ‘Grata por estar viva’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2023 - 8:18 Para compartilhar:

Após sofrer uma acidente de carro ao lado do filho, Cris, de 3 anos, na madrugada da última quinta-feira, 2, a influencer e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, segue internada recuperação. Em um post no seu Instagram no sábado, 4, ela compartilhou uma série de fotos no hospital e agradeceu as mensagens de solidarização e carinho.

“Passando aqui para agradecer por todo carinho que recebemos! Apesar de ter passado pelo pior momento da minha vida, me sinto grata por estarmos vivos! Não vejo a hora de voltar pra casa e viver coisas lindas com o meu bebê”, falou.

Em outro momento do texto, Boca Rosa reforçou a importância dos pais sempre usarem a cadeira para bebês.

“Quero ressaltar aqui e que sirva de alerta MÁXIMO para os pais e mães que me acompanham: a cadeirinha salvou a vida do meu bebê. Não saiam jamais, em hipótese alguma, sem as suas crianças na cadeirinha”, alertou.

Dayane, a babá, que acompanhava a empresária, também segue em observação. Genilson, o motorista e Cris, filho de Bianca e Fred Bruno, já estão em casa.

Uso de itens de segurança para crianças

De acordo com o Projeto de Lei 3267/19, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a Lei da Cadeirinha, crianças de 4 até 10 anos ou que tenham menos de 1,45 metro passaram a ser obrigatoriamente transportadas no banco traseiro em assento de elevação, utilizando o cinto de segurança.

– Crianças 1 a 4 anos de idade: cadeirinha, fixada no banco traseiro do veículo, virada de frente para o motorista.

– Crianças 4 a 7 anos e meio de idade: assento de elevação, no banco traseiro, permitindo o posicionamento correto do cinto de três pontos sobre o peito e os quadris da criança.

