Bianca Andrade, a Boca Rosa, diz que se inspirou nas Kardashians para superar ‘polêmicas e ter sucesso’

“De cancelada no “BBB” a influenciadora mais admirada pelas marcas e agências no Brasil. Teve uma época em que fui muito cancelada, mas muito cancelada mesmo, muito antes do “BBB”, muito antes da palavra ‘cancelamento’ nascer. Isso aconteceu porque fui uma das primeiras influenciadoras deste país. Ou seja, tudo de bom e ruim aconteceu comigo primeiro, inclusive ser muito odiada”, justificou.

Depois, ela comentou sobre os comentários negativos que recebeu durante o começo da carreira e também sua saúde mental. “Com isso, nenhuma marca queria trabalhar comigo, e a consequência veio: depressão. Eu tive dias muito tristes…”, contou, explicando como iniciou a trabalhar de forma mais estratégica.

“Fui estudar como faziam outras influenciadoras também polêmicas, como as Kardashians, e elas me chamaram atenção porque, mesmo sendo polêmicas, tinham muito sucesso nos negócios delas”, relembrou.