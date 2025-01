Bianca Anchieta é criticada por médica após fazer harmonização facial

Namorada de Ângelo Gabriel, ex jogador do Santos, Bianca Anchieta causou polêmica na última semana ao passar por mais um procedimento estético e não divulgar o “antes e depois”.

Conhecida por publicar fotos nas redes sociais com visual impecável, cheio de filtros, inclusive, sendo acusada de usar recursos de edição de imagem nos cliques de sua silhueta, a influenciadora digital arrumou confusão com a médica responsável por fazer uma harmonização em seu rosto.

A profissional chama-se Larissa Lima e compartilhou o resultado do antes e depois de Bianca, mas a famosa não republicou a postagem no próprio perfil. Larissa Lima recebeu muitos comentários em sua página e uma internauta disse que “jamais deixaria postar o antes”.

Foi então que a médica respondeu: “A mesma não teve coragem nem de postar a parceria que fechou”.

Nos stories, Larissa disse que sempre atendeu influenciadores, mas nunca teve nenhum problema. Mas contou que, dessa vez, se sentiu desrespeitada.

“Para a troca ser justa tem que ser bom para os dois lados, por isso sempre selecionei muito bem o influenciador que vou atender, o que faço com meus pacientes, faço com eles. Aconteceu algo bem desagradável e acho válido reforçar aqui. Pela primeira vez não tive sorte com essa influencer, entreguei o meu melhor diante de todas as queixas, mas não existiu uma entrega (da artista) mesmo com o contrato. Deixei bem claro que sou profissional, mas não sou besta, não tente me enganar”, contou.

Segundo Larissa, a influenciadora parou até mesmo de segui-la nas redes sociais.

Veja a publicação nas redes sociais: