Biah Rodrigues relembra complicações no parto dos gêmeos e internação na UTI

Esposa do cantor Sorocaba, 43 anos, Biah Rodrigues, 27, relembrou os momentos após complicações ao dar à luz gêmeos, há uma semana, quando sofreu com pico de pressão e suspeita de pré-eclâmpsia. Ela revelou que não tinha a menor noção das graves complicações que ela poderia ter durante o parto de Zion e Angelina.

As crianças nasceram na última terça-feira, 9. Biah e o artista, que faz dupla sertaneja com Fernando Zor, também são pais de Theo, de 4 anos, e Nanda, de 2.

Logo após o parto, a modelo precisou se separar dos bebês e seguir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por apresentar pressão arterial alta e sinais de pré-eclâmpsia.

“Graças a Deus, estou me sentindo muito melhor agora. A minha pressão já normalizou e estou me recuperando bem”, desabafou Biah em conversa para o site da revista Quem, publicada nesta terça-feira, 16.

A influenciadora confessou que não dimensionava os riscos que corria ao ter as complicações.

“Não tinha noção da gravidade, mas tinha certeza que tudo ficaria bem no final. O meu marido e a minha família estavam comigo e isso me deu ainda mais força”, confortou-se ela.

“Não passou pela minha cabeça a morte, apesar de sentir medo no momento, porque já sabia o final da história. Eu tinha uma palavra: sairia daquele hospital com os dois nos braços”, declarou.

Um dos bebês também precisou de atendimento de urgência logo após o nascimento e foi levado para a UTI neonatal. Mãe e filhos se encontraram dias depois no quarto do hospital, após ter passado todo o susto.

“Os dois ainda não parecem com ninguém” observou ela, aos risos. “Theo e Nanda já conheceram os irmãos. E foi emocionante ver a reação deles”, contou ela, ainda durante a entrevista para o site.

Sem ajuda de babá

Apesar de ter quatro filhos, sendo dois gêmeos recém-nascidos, a esposa do sertanejo revelou que não conta com o apoio de babás nem de enfermeiras nos cuidados com as crianças.

“Amo a ideia de ter uma família grande. A vida com quatro crianças será uma questão de adaptação, criando a rotina dos bebês, assim como os irmãos já têm a deles hoje. Por enquanto, a minha mãe, a minha tia e a minha sogra serão minha rede de apoio, ajudando nesse processo”, disse.

“Hoje me sinto uma mãe mais preparada, carregando uma certa experiência. Me sinto mais segura. A chegada dos gêmeos trouxe muitos desafios, mas também uma alegria imensa e uma fé renovada em Deus”, contou ela.

