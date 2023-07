Biah Rodrigues diz que foi traída por Sorocaba enquanto enfrentava problema de saúde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2023 - 1:55 Compartilhe

Recentemente, Biah Rodrigues abriu o coração durante um culto para mulheres. Em palestra na conferência Ouse Sonhar, da Igreja do Nazareno Central de Campinas, a modelo relembrou o episódio de traição de seu marido, o sertanejo Sorocaba, que aconteceu em 2020. O testemunho foi dado no dia 19 de julho, mas viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 28.

“Veio um adultério. Chegou em um momento muito difícil para mim, porque eu estava em um momento totalmente debilitada e vulnerável, em uma situação de saúde”, começou ela, que se recuperava de complicações de uma cirurgia plástica e tinha sintomas de Covid-19.

À época, foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira que Sorocaba estaria trocando mensagens e fotos íntimas com uma estudante de Arquitetura e Urbanismo.

“Eu falo disso com amor e curada. Eu falo aqui com propriedade, porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento. Eu me encontrei em uma situação em que falei: ‘Meu Deus, e agora?’ Acabou com a minha vida”, relembrou Biah. “Eu me peguei voltando para Brasília, que foi onde eu nasci, totalmente humilhada, desamparada, fraca.”

A mãe de Theo (3) e Fernanda (1) contou que, em sua cidade natal, foi consolada e orientada por pastores e familiares, o que a motivou a voltar para casa.

“Eu voltei para a minha casa, de onde eu jamais deveria ter saído, dando legalidade para o inimigo entrar e fazer o que ele quiser lá dentro. Afinal, quem tinha que ter saído era ele, não eu. Mas a mulher sábia é uma mulher em construção a cada dia”, analisou.

Na sequência, ela ainda revelou que fez cursos para edificar o casamento ao lado do marido, que faz dupla com Fernando Zor. Assista ao vídeo completo aqui.

🚨FAMOSOS: Durante culto, Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, revela que foi traída pelo sertanejo enquanto estava doente mas perdoou. pic.twitter.com/5eHDdNXBlQ — CHOQUEI (@choquei) July 29, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias