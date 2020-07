Biah Rodrigues aparece agarrada com o filho, Theo, e fala sobre semelhança com o pai

Em publicação feita no Instagram, Biah Rodrigues encantou seus seguidores ao aparecer agarradinha com o filho, Theo, fruto de seu relacionamento com o cantor Sorocaba.

A mamãe coruja aparece junta do filho e brinca com a semelhança do garoto com o pai. “Sim!! Eu só carreguei mesmo, é a cara do papai. Te amo filho”, escreveu ela na legenda de sua foto.

Sorocaba comentou a publicação da amada dizendo: “Sua cara, amor. Puxou a mamãe, ainda bem”. Alguns internautas também comentaram no post. “Meu Deus coisa mais linda e os olhos verdes”, escreveu uma seguidora. Outra disse: “Olhos são seus”.

https://www.instagram.com/p/CC6Wn6dBYai/?utm_source=ig_web_copy_link

Veja também